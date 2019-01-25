Названа сумма долга России перед Советом Европы

Долги РФ перед Советом Европы, после того как в 2016 году страна отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать членские взносы, составляет примерно 60 миллионов евро. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что ситуация с Россией является критической. Он отметил, что принятые меры не привели к возвращению Крыма Украине и улучшению ситуации с правами человека в РФ. Генсек добавил, что неуплата Россией членских взносов создает необходимость принять новый бюджет. Для этого Совет Европы начал жестко экономить и сократил уровень зарплат.

Также, по его мнению, Москва должна прекратить бойкот заседаний Совета Европы. По словам чиновника, государство не может быть "наполовину членом и наполовину не-членом" этой организации.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не будет участвовать в зимней сессии ассамблеи, которая проходит в Страсбурге 21-25 января.