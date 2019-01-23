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09:41

Генсек СЕ отметил кризис в организации из-за ситуации с Россией

политика за рубежом

09:41

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ситуация, возникшая после лишения делегации РФ прав в ПАСЕ и отказа участвовать в работе этого органа со стороны российских парламентариев, является кризисной. Такое заявление сделал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает ТАСС.

Он отметил, что принятые меры не привели к возвращению Крыма Украине и улучшению ситуации с правами человека в РФ. Ягланд добавил, что неуплата Россией членских взносов создает необходимость принять новый бюджет.

"Я слышу заявления о том, что Россия оказывает финансовое давление, чтобы добиться своих целей. Но страны-участницы всегда могут предотвратить это и увеличить свои взносы", – сказал генсек СЕ.

Для этого Совет Европы начал жестко экономить и сократил уровень зарплат, заморозив его. Он подчеркнул, что обязательства должны быть у всех стран-участниц.

Ранее глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой заявил, что в июне текущего года Комитет министров Совета Европы может поднять вопрос о дальнейшем членстве РФ. Он также назвал "взвешенной" и логичной позицию Госдумы, которая не видит оснований для возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

политика за рубежом

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