Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:54

В Госдуме оценили будущие взаимоотношения России и ПАСЕ

власть политика

09:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Будущее отношений России и ПАСЕ прокомментировал газете "Известия" зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.

Парламентарий назвал "взвешенной" и логичной позицию Госдумы, которая "не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ" и возобновления уплаты взносов в бюджет организации. В июне 2019 года Комитет министров Совета Европы может поднять вопрос о дальнейшем членстве РФ. "Если, конечно, мы сами не сделаем это первыми, устав от нескончаемого потока лжи и русофобских резолюций", – подчеркнул депутат.

По мнению Толстого, "ситуация может измениться лишь в том случае, если ПАСЕ сама примет волевое решение по выходу из затянувшегося институционального кризиса". Он также отметил "справедливость и неизбежность предлагаемых Россией поправок в Регламент организации", которые будут защищать интересы всех национальных делегаций.

Толстой напомнил, что Россия не участвовала в избрании двух третей судей ЕСПЧ, поэтому "представляется сомнительной легитимность решений", принимаемых в отношении нее этим органом. "Если ситуация не изменится, РФ перестанет признавать выносимые против нее решения", – добавил парламентарий.

При этом депутат обратил внимание, что в случае выхода из Совета Европы страна автоматически выходит и из международных конвенций СЕ. Эти конвенции затрагивают самые разнообразные сферы жизни – "от прав человека до защиты животных и применения допинга, всего более 50", уточнил Толстой. "Сразу оговорюсь: ситуация не критичная и никаких особых последствий для нас не влечет", – заверил он, пояснив, что Россия может "вновь присоединиться ко всем необходимым нам конвенциям, и не являясь членом Совета Европы".

16 января Толстой заявил, что Россия не станет оплачивать взнос в ПАСЕ. Глава международного комитета СФ Константин Косачев, в свою очередь, сообщил, что российская делегация не будет участвовать в зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. В дальнейшем антироссийские санкции только ужесточились.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика