В Госдуме оценили будущие взаимоотношения России и ПАСЕ

Будущее отношений России и ПАСЕ прокомментировал газете "Известия" зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.
Парламентарий назвал "взвешенной" и логичной позицию Госдумы, которая "не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ" и возобновления уплаты взносов в бюджет организации. В июне 2019 года Комитет министров Совета Европы может поднять вопрос о дальнейшем членстве РФ. "Если, конечно, мы сами не сделаем это первыми, устав от нескончаемого потока лжи и русофобских резолюций", – подчеркнул депутат.
По мнению Толстого, "ситуация может измениться лишь в том случае, если ПАСЕ сама примет волевое решение по выходу из затянувшегося институционального кризиса". Он также отметил "справедливость и неизбежность предлагаемых Россией поправок в Регламент организации", которые будут защищать интересы всех национальных делегаций.
Толстой напомнил, что Россия не участвовала в избрании двух третей судей ЕСПЧ, поэтому "представляется сомнительной легитимность решений", принимаемых в отношении нее этим органом. "Если ситуация не изменится, РФ перестанет признавать выносимые против нее решения", – добавил парламентарий.
При этом депутат обратил внимание, что в случае выхода из Совета Европы страна автоматически выходит и из международных конвенций СЕ. Эти конвенции затрагивают самые разнообразные сферы жизни – "от прав человека до защиты животных и применения допинга, всего более 50", уточнил Толстой. "Сразу оговорюсь: ситуация не критичная и никаких особых последствий для нас не влечет", – заверил он, пояснив, что Россия может "вновь присоединиться ко всем необходимым нам конвенциям, и не являясь членом Совета Европы".
16 января Толстой заявил, что Россия не станет оплачивать взнос в ПАСЕ. Глава международного комитета СФ Константин Косачев, в свою очередь, сообщил, что российская делегация не будет участвовать в зимней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. В дальнейшем антироссийские санкции только ужесточились.
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