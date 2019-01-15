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17:23

Россия не будет участвовать в зимней сессии ПАСЕ

власть

17:23

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Фото: ТАСС/Zuma/Elyxandro Cegarra

Российская сторона не намерена направлять документы для участия в зимней сессии ассамблеи, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, Совфед на пленарном заседании 16 января рассмотрит заявление о ситуации вокруг участия России в работе ПАСЕ.

Ранее в Госдуме сообщили, что обе палаты Федерального Собрания сформируют свою позицию по участию российской делегации в ПАСЕ до первого заседания ассамблеи, намеченного на 21 января.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. Вопрос о восстановлении поднимался несколько раз, но антироссийские санкции только ужесточились.

власть

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