В Госдуме рассказали об обсуждении вопроса участия РФ в ПАСЕ

Обе палаты Федерального Собрания сформируют свою позицию по участию российской делегации в ПАСЕ до первого заседания ассамблеи, намеченного на 21 января. Такое заявление сделал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мы проведем консультации с министерством иностранных дел, с нашими коллегами из Совета Федерации", − пояснил парламентарий РИА Новости. По его словам, в начале следующей недели ситуацию вокруг ПАСЕ обсудят на специальном заседании комитета по международным делам. "Возможно, оно пройдет 16-го числа и затем будет вынесено 17-го января на рассмотрение Совета Государственной Думы", − уточнил Слуцкий.
Он подчеркнул, что для России важно, чтобы на пространстве Совета Европы не было "искусственных разделительных линий".
В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. Вопрос о восстановлении поднимался несколько раз, но антироссийские санкции только ужесточились.
В 2017 году глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, что Россия приостановила уплату взноса за 2017 год в бюджет СЕ до полного восстановления полномочий делегации страны. Ягланд уже не раз грозил России исключением из числа участников уставных органов организации.
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