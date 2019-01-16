Россия отказалась оплачивать взнос в ПАСЕ

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Россия не станет оплачивать взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие", – цитирует Толстого РИА Новости. Депутат считает, что без России ПАСЕ превращается в "ущербную" организацию по отношению к Евросоюзу.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не будет участвовать в зимней сессии ассамблеи, которая пройдет в Страсбурге 21-25 января.

Весной 2014 года Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма. Летом 2017 года РФ приостановила уплату взноса в ПАСЕ.