Россия приостановила выплату взносов в Совет Европы

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Россия приостанавливает уплату взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба МИД РФ.

Выплаты возобновятся после того, как ПАСЕ полностью восстановит полномочия российской делегации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уведомил об этом по телефону генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Ранее Москва заблокировала треть своего взноса – 11 миллионов евро – в Совет Европы, эти деньги предназначались для ПАСЕ. Финансирование происходит поэтапно в течение года, и оставшаяся на конец года часть не перечисляется.

В 2014 году российскую делегацию лишили основных полномочий в ассамблее. Вопрос о восстановлении прав рассматривался дважды, но изменения так и не произошли.

Россия является одной из пяти основных плательщиков Совета Европы. Выплата едина и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет примерно 40 миллионов евро.

