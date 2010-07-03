В Совфеде прокомментировали призыв ПАСЕ к России заплатить взносы

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение ПАСЕ призвать РФ сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Сенатор выразил мнение, что это говорит о непростом финансовом положении ПАСЕ.

"Они заявляют, что Россия должна погасить долги за два года, и, скорее всего, после этого мы просто формально продолжим участвовать в организации. Но Россия вернется в ПАСЕ только после изменения регламента", – сказал Джабаров в беседе с RT.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и заплатить взнос в бюджет Совета Европы.

На апрельской сессии ПАСЕ приняла резолюцию, где впервые с момента кризиса призвала РФ сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет СЕ.

Парламентская ассамблея призвала начать активный диалог, чтобы избежать ситуации, когда крупнейшее государство-участник Совета Европы может покинуть организацию с геополитическими последствиями. В принятой резолюции отмечается, что решение Москвы прекратить участие в работе ассамблеи "привело к разладу внутри организации".