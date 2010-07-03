Генсек СЕ отметил необходимость сохранить членство РФ в организации

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Если Совет Евпропы не решит вопрос с членством России, это будет поражением для организации. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, передает РИА Новости.

На встрече с польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем Ягланд подчеркнул, что выход РФ из европейских конвенций способен потрясти Европу.

Генсек СЕ считает важным сохранение членства России. Его беспокоит, что выход Москвы приведет к тому, что 140 миллионов граждан РФ не будут защищены европейскими конвенциями и ЕСПЧ.

В январе текущего года Ягланд заявил, что ситуация, возникшая после лишения делегации РФ прав в ПАСЕ и отказа участвовать в работе этого органа со стороны российских парламентариев, является кризисной. Он также подчеркнул, что принятые меры не привели к возвращению Крыма Украине и улучшению ситуации с правами человека в РФ.