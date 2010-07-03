ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взнос

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На апрельской сессии ПАСЕ приняла резолюцию, где впервые с момента кризиса призвала РФ сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Парламентская ассамблея призвала начать активный диалог, чтобы избежать ситуации, когда крупнейшее государство-участник Совета Европы может покинуть организацию с геополитическими последствиями, передает РИА Новости. Как считают в ПАСЕ, выход страны из Совета Европы будет иметь "конкретные последствия для граждан России".

В принятой резолюции отмечается, что решение Москвы прекратить участие в работе ассамблеи "привело к разладу внутри организации", так как одна из стран-участниц присутствовала в комитете министров и при этом не была представлена в ассамблее. Если российская сторона не выплатит взнос, ПАСЕ пригрозила приостановить права РФ в обоих уставных органах.

В конце марта генсек СЕ Турбьерн Ягланд отметил необходимость сохранить членство РФ в организации. По мнению политика, выход РФ из европейских конвенций способен потрясти Европу.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. В 2017 году глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, что Россия приостановила уплату взноса в бюджет СЕ до полного восстановления полномочий делегации страны.