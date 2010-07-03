Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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Выход России из Совета Европы и Brexit могут стать настоящим потрясением для Европы, считает генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд, пишет Financial Times.

По словам Ягланда, единственным способом разрешить ситуацию является возвращение России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее в своем ежегодном докладе политик обвинил Москву, не выплачивающую взнос в бюджет СЕ, в нарушении положения устава организации.

Ягланд заявлял, что если страна не платит взносы в течение двух лет, то назревает вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.

Сергей Лавров по этому поводу заявил, что Москва планирует остаться в Совете Европы.

Отношения России и Совета Европы обострились в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. В ответ Москва заявила о невозможности работы в таких условиях, прекратив участие в заседаниях и взносы в бюджет организации.

Ранее сообщалось, что сумма долга России перед Советом Европы составляет около 60 миллионов евро. При этом Ягланд отметил, что Москва должна прекратить бойкот заседаний СЕ.