Постпред России не исключил выхода из конвенции по правам человека

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Если Россия не найдет компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то рассмотрит все варианты развития событий. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте", – цитирует его РИА Новости.

Солтановский подчеркнул, что Совет Европы сейчас находится "не в лучшей ситуации". По его словам, речь идет о глубоком финансовом и институциональном кризисе.

Россия прекратила участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году – через два года после того, как ее делегацию лишили права голоса вслед за присоединением Крыма. С 2017 года российская делегация перестала выплачивать членские взносы. Москва также больше не направляет необходимые документы для аккредитации делегаций на сессии.

В апреле ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает Россию сформировать делегацию и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. Ассамблея настаивает на диалоге с Москвой, чтобы избежать ситуации, при которой России предложат покинуть организацию. Если Совет Европы не решит вопрос с членством России, это будет поражением для него, считает генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

В ПАСЕ констатировали, что из-за мер Москвы возникли финансовые трудности: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации. Дефицит составил 1,5 миллиона евро.