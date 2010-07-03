Комитет ПАСЕ предложил пригласить РФ к участию в июньской сессии

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Комитет ПАСЕ по регламенту предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

В принятом проекте резолюции предлагается пригласить парламенты стран – членов, не представленных делегациями в ассамблее – Боснию и Герцеговину и РФ.

Также предлагается изменить устав организации, указав, что в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и в ее органах.

1 июня в Госдуме заявили, что российская делегация может принять участие в июньской сессии, если в ПАСЕ примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за событий на Украине. В ответ Россия прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет ПАСЕ.

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Германия хочет, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы "со всеми правами и обязанностями".