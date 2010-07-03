В Госдуме прокомментировали заявление СЕ о равноправии в организации

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказался насчет заявления о том, что все страны – члены Совета Европы должны участвовать в работе организации на равных правах.

"Мы предлагали и настаиваем ввести в регламент ПАСЕ поправку о том, что все национальные делегации стран – членов СЕ имеют равные права и не могут быть лишены каких-либо полномочий, которые они имеют в соответствии с уставом организации", – цитирует его RT.

По словам депутата, у всех делегаций должны быть равные права как в ПАСЕ, так и в Совете Европы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отметил, что Россия не собирается покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств. В начале мая постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский сказал, что если не удастся найти компромисс по вопросам членства РФ в Парламентской ассамблее СЕ и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то не исключен выход РФ из конвенции.