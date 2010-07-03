Германия выступила за восстановление прав России в СЕ

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался за то, чтобы Россия осталась членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями, сообщает газета Handelsblatt.

"Россия является частью Совета Европы. Я надеюсь, что на этой встрече мы сможем сделать решающий шаг по этому вопросу", – заявил глава внешнеполитического ведомства Германии перед вылетом на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Сессия приурочена к семидесятилетнему юбилею образования организации. Главная тема повестки дня – "Современные вызовы будущему Совета Европы".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств. Он пояснил, что в России ценят "тот позитивный вклад, который СЕ внес и продолжает вносить в развитие российского национального права".

В начале мая постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что, если не удастся найти компромисс по вопросам членства России в Парламентской ассамблее СЕ и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то не исключен даже выход РФ из этой конвенции. По мнению Солтановского, в настоящее время СЕ находится "не в лучшей ситуации" из-за финансового и институционального кризисов.