Лавров опроверг слухи о стремлении России выйти из СЕ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена покидать Совет Европы и не отказывается от своих финансовых обязательств. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи", − подчеркнул министр. Он пояснил, что в России ценят "тот позитивный вклад, который СЕ внес и продолжает вносить в развитие российского национального права". Лавров также отметил роль Совета Европы в реформировании судебной системы, системы органов исполнения наказания и в решении "многих других гуманитарных вопросов".

По словам Лаврова, сейчас пришло время странам-участницам СЕ преодолеть разногласия и восстановить подлинное единство международной организации.

Ранее постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский заявил, что, если не удастся найти компромисс по вопросам членства России в Парламентской ассамблее СЕ и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то не исключен даже выход РФ из этой конвенции. По мнению Солтановского, в настоящее время Совет Европы находится "не в лучшей ситуации" из-за финансового и институционального кризисов.