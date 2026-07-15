15 июля, 14:07Политика
МИД Турции выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
Фото: 123RF.com/lacheev
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду, что его визиты в Москву и Киев поспособствуют активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Его слова передает News.ru.
Фидан также напомнил, что Турция ранее уже принимала у себя переговоры между РФ и Украиной, а также выдвигала ряд посреднических инициатив, включая черноморскую зерновую сделку.
Ожидается, что министр с 15 по 16 июля вновь посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими представителями Киева.
Ранее СМИ сообщали, что Анкара намерена возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой до конца лета 2026 года. Турция рассчитывает, что переговорный процесс удастся запустить вновь на стамбульской площадке в ближайшие месяцы, и прилагает для этого все необходимые усилия.