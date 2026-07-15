Мосгорсуд признал законным арест турагента Хатуны Аташян, обманувшей блогеров

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Мосгорсуд признал законным арест художницы и турагента Хатуны Аташян, которую обвиняют в обмане десятков блогеров. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда 15 июля 2026 года оставила без изменения постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аташян Хатуны Владимировны", – сказано в сообщении.

Она обвиняется в совершении трех преступлений по статье УК РФ "Мошенничество".

Аташян предлагала крупным российскими блогерам отправиться на отдых. Получив деньги на карту, она переносила даты поездок, а потом переставала выходить на связь.

В июне женщину задержали в Минске и доставили в Москву. Ее заключили под стражу до 3 августа. Сумма ущерба от действий художницы составила свыше 10 миллионов рублей.

Хатуна рассказала, что пыталась выехать из России и скрыться в ОАЭ, так как испугалась последствий. По ее словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке она была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".

Аташян признала свою вину и заявила о намерении возместить ущерб пострадавшим. Адвокат Хатуны в начале лета говорил, что она уже перечислила 800 тысяч рублей трем блогерам.