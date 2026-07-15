15 июля, 16:53Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест турагента Хатуны Аташян, обманувшей блогеров
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Мосгорсуд признал законным арест художницы и турагента Хатуны Аташян, которую обвиняют в обмане десятков блогеров. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
"Апелляционная инстанция Московского городского суда 15 июля 2026 года оставила без изменения постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аташян Хатуны Владимировны", – сказано в сообщении.
Она обвиняется в совершении трех преступлений по статье УК РФ "Мошенничество".
Аташян предлагала крупным российскими блогерам отправиться на отдых. Получив деньги на карту, она переносила даты поездок, а потом переставала выходить на связь.
В июне женщину задержали в Минске и доставили в Москву. Ее заключили под стражу до 3 августа. Сумма ущерба от действий художницы составила свыше 10 миллионов рублей.
Хатуна рассказала, что пыталась выехать из России и скрыться в ОАЭ, так как испугалась последствий. По ее словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке она была вынуждена "закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих".
Аташян признала свою вину и заявила о намерении возместить ущерб пострадавшим. Адвокат Хатуны в начале лета говорил, что она уже перечислила 800 тысяч рублей трем блогерам.
Около 100 блогеров стали жертвами мошенничества с элитными турами