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04 июня, 15:47

Происшествия

Турагент Аташян выплатит ущерб обманутым блогерам

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/she.khatu

Обвиненная в мошенничестве с турпутевками художница Хатуна Аташян в ближайшее время станет выплачивать ущерб, нанесенный клиентам. Об этом сообщил ее адвокат Валерий Саркисов в беседе с ТАСС.

"Уже сегодня возместит ущерб как минимум двум из трех потерпевших, так как сейчас есть некоторые проблемы с реквизитами третьей женщины", – рассказал он.

Ранее десятки блогеров обвинили Хатуну в мошенничестве. В правоохранительные органы поступило более 20 заявлений.

Выяснилось, что Аташян представлялась организатором отдыха в иностранных отелях. Однако после получения от клиентов денег она под разными предлогами переносила даты туров и переставала выходить на связь.

Ей предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества в крупном размере и причинении значительного ущерба потерпевшим. Свою вину девушка признала.

Аташян допросили. Она утверждала, что не хотела обманывать людей, но из-за конфликта на Ближнем Востоке "ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих", отметил ее представитель.

Саркисов также передал слова своей подзащитной о том, что проблемы начались из-за отсутствия интереса к российским блогерам у зарубежных отельеров. Якобы они стали отказывать девушке "в достигнутых ранее договоренностях".

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