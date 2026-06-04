04 июня, 15:47Происшествия
Турагент Аташян выплатит ущерб обманутым блогерам
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/she.khatu
Обвиненная в мошенничестве с турпутевками художница Хатуна Аташян в ближайшее время станет выплачивать ущерб, нанесенный клиентам. Об этом сообщил ее адвокат Валерий Саркисов в беседе с ТАСС.
"Уже сегодня возместит ущерб как минимум двум из трех потерпевших, так как сейчас есть некоторые проблемы с реквизитами третьей женщины", – рассказал он.
Ранее десятки блогеров обвинили Хатуну в мошенничестве. В правоохранительные органы поступило более 20 заявлений.
Выяснилось, что Аташян представлялась организатором отдыха в иностранных отелях. Однако после получения от клиентов денег она под разными предлогами переносила даты туров и переставала выходить на связь.
Ей предъявлены обвинения в трех эпизодах мошенничества в крупном размере и причинении значительного ущерба потерпевшим. Свою вину девушка признала.
Аташян допросили. Она утверждала, что не хотела обманывать людей, но из-за конфликта на Ближнем Востоке "ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих", отметил ее представитель.
Саркисов также передал слова своей подзащитной о том, что проблемы начались из-за отсутствия интереса к российским блогерам у зарубежных отельеров. Якобы они стали отказывать девушке "в достигнутых ранее договоренностях".
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