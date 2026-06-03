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03 июня, 09:19

Туризм

Турецкие отельеры намерены максимально снизить цены на туризм из-за спада спроса

Фото: 123RF.com/sdfqwe7

Отельеры в Турции намерены максимально снизить цены на отдых в стране из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями, заявил член ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбашы.

"Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг", – указал он в беседе с РИА Новости.

Юзбашы подчеркнул, что на этом фоне Греция, Египет, Тунис и некоторые балканские страны предлагают более привлекательные по цене варианты для отдыха. Тем не менее турецкие курорты сохраняют конкурентоспособность благодаря уровню сервиса, развитой гостиничной инфраструктуре и опыту туриндустрии.

На общие результаты сезона могут сильно повлиять бронирования отелей в последнюю минуту, курсы валют и региональная обстановка. Поэтому многие участники отрасли пока отказываются давать окончательные оценки сезона.

В это же время сами туристы стали гораздо осторожней тратить деньги на отдых на фоне экономической неопределенности и международных кризисов. Поэтому ключевой задачей для гостиниц, по словам члена ассоциации, остается сохранение качества услуг при контроле затрат.

Источник в правительстве Турции добавил, что из-за напряженности на Ближнем Востоке, осторожности туристов в приобретении туров и более поздних бронирований Анкара может терять до 10 миллионов долларов в день в активный сезон. При этом власти следят за ситуацией и намерены принимать меры для сохранения комфортных условий для туристов.

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов заявлял, что даже при 40-градусной жаре Турция останется приоритетным направлением для российских туристов. Жара не повлияет на турпоток из РФ, так как у россиян осталось не так много заграничных вариантов для пляжного отдыха, добавлял специалист.

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