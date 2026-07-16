Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении нового главы правительства. На этот пост предложена кандидатура действующего руководителя компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

По его словам, депутаты рассмотрят инициативу главы государства в ближайшее время. При этом будет строго соблюдаться установленный регламент.

До этого Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко. Решение было принято большинством голосов.

Днем ранее Свириденко сама подала в Раду соответствующее заявление. По украинским законам, уход главы правительства автоматически означает прекращение полномочий всего состава кабинета министров.