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16 июля, 03:57

Политика

Силы ПВО Ирана ликвидировали разведывательно-ударный дрон США MQ-9 Reaper

Фото: depositphotos/lkpro

Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что аппарат был перехвачен и сбит передовым зенитным комплексом воздушно-космических сил КСИР.

По данным агентства Mehr и телеканала Press TV, инцидент произошел над городом Эндимешк, расположенным на юго-западе страны.

Конфликт на Ближнем Востоке произошел в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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