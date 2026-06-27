Иран заявил о нарушении США двух пунктов меморандума

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Соединенные Штаты нарушили два пункта заключенного с Ираном меморандума. Об этом заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи в соцсети Х.

"США, поддерживая действия своих прокси-сил в регионе, нарушили первый пункт меморандума, а продолжением эскалации напряженности в Ормузском проливе – пятый", – написал Резаи.

По его словам, ответ на нарушения будет "быстрым и сокрушительным".

Командование Вооруженных сил США ранее подтвердило нанесение точечных ударов по территории Ирана. Утверждалось, что иранские силы атаковали грузовое судно, следовавшее через Ормузский пролив.

Целями ответного удара США на это стали склады ракетного вооружения и БПЛА, а также прибрежные радиолокационные объекты. В свою очередь, Иран нанес удары по объектам американских военных на Ближнем Востоке.