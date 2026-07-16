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16 июля, 03:40

Общество

Росрыболовство получило право использовать БПЛА для инспекций

Фото: depositphotos/Nesterenko_Max

Правительство РФ разрешило Росрыболовству использовать для контрольных мероприятий БПЛА и утвердило правила их применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Документ вносит соответствующие изменения в нормативную базу. Ключевое условие – использование дронов не должно нарушать законодательство о государственной тайне.

При этом отмечается, что инспекторы не обязаны заранее уведомлять владельцев проверяемых объектов или акваторий о том, что наблюдение ведется с воздуха.

В перечень задач воздушного мониторинга входит выявление незаконного строительства в береговой зоне, слива сточных вод, использования запрещенных средств лова, а также пресечение нелегального сплава древесины и других нарушений природоохранного законодательства.

Ранее правительство РФ разрешило промышленный вылов глубоководных миксин, известных также как рыбы-ведьмы. Отмечается, что представители рода Myxine приходятся родней миногам, а по своему виду похожи на угрей.

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