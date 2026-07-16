Гражданская инфраструктура в Энгельсе получила повреждения в результате атаки БПЛА

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Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в мессенджере MAX.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

Глава региона отметил, что угроза повторных атак в городе сохраняется. В связи с чем в городе локально задействованы системы оповещения.

Ранее женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по Курской области. Целью атаки стало административное здание в поселке Хомутовка. 36-летняя мирная жительница получила тяжелые ранения несовместимые с жизнью.