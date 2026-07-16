Жара и смог в Нью-Йорке признаны серьезной угрозой для жизни населения

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Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани предупредил о серьезной угрозе жизни горожан из-за жары и смога от лесных пожаров в Канаде. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, в четверг, 16 июля, в городе ожидается до 33 градусов тепла. При этом Нью-Йорк продолжает окутывать смог от природных пожаров в Канаде.

Мамдани заявил, что сочетание опасной жары и вредного для здоровья воздуха представляет серьезную угрозу здоровью жителей.

По словам мэра, в четверг в мегаполисе откроются "центры охлаждения". Также будет организована бесплатная раздача масок.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что страна столкнулась с резким обострением ситуации с лесными пожарами в последние недели.

Он подчеркнул, что наиболее тяжелая обстановка складывается на северо-западе провинции Онтарио. Согласно оперативным данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), сейчас в стране бушует 843 активных природных пожара.