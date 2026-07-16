Спортивный фестиваль "Пульс округа" пройдет в парке 70-летия Победы

Фото: пресс-служба префектуры Юго-Западного административного города Москвы

Спортивный фестиваль "Пульс округа" состоится в парке 70-летия Победы в рамках проекта "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль состоится с 14:00 до 20:00 18 июля. С этого мероприятия также начнется празднование 35-летия Юго-Западного административного округа. Кроме того, планируется установить новый рекорд России по числу чемпионов мира, которые соберутся на одной площадке.

Сюда приедут 35 титулованных спортсменов, среди которых чемпион по хоккею Алексей Касатонов, чемпионы по боксу Александр Лебзяк и Олег Саитов, чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, чемпионка по художественной гимнастике Ольга Капранова, чемпионка мира Мария Пасека и другие звезды.

Горожане и гости города смогут получить автограф спортсменов сразу после торжественного открытия фестиваля, которое состоится с 17:00 до 17:30.

При этом с 14:00 до 19:00 на фестивале будет работать площадка ГТО, а с 17:00 до 19:00 состоится мастер-класс по самбо, который проведут чемпионки мира Диана Рябова и Светлана Уварова. Затем начнется открытая тренировка для гостей фестиваля. В 17:40 ожидается авторская зарядка от спортсменки Пасеки.

Для гостей от 1 года до 3 лет с 14:00 до 17:00 будет открыта площадка "Мамы и малыши" – там доступны спортивные игры, развивающие занятия и шоу мыльных пузырей. Для детей постарше организуют мастер-классы, а с 17:00 до 19:00 пройдет анимационная программа. Для юных зрителей подготовлены надувная полоса препятствий и батуты.

Ранее стало известно, что на ВДНХ с 23 по 26 июля проведут IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Горожан и туристов ждут уличные шоу и спектакли, концерты классической музыки, хореографические постановки. Фестиваль также станет частью проекта "Лето в Москве".

