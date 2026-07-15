"Мосбилет" представил программу мероприятий ко дню рождения Маяковского

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичи и гости столицы смогут посетить ряд мероприятий, посвященных дню рождения поэта Владимира Маяковского, организованных Государственным музеем В. В. Маяковского. Приобрести билеты можно при помощи сервиса "Мосбилет".

День рождения поэта отмечается 19 июля. Основные мероприятия начнутся с возложения цветов к могиле Маяковского на Новодевичьем кладбище и к памятнику на Триумфальной площади в 13:00, где поклонники поэта прочитают свои любимые стихи.

Мероприятия продолжатся в квартире поэта в Студенецком переулке. Это жилище стало первым собственным жильем семьи Маяковского. Здесь в 13:00 гостям расскажут о сложных отношениях Маяковского и его коллеги Бориса Пастернака.

В 15:00 ожидается диалог о негласном соперничестве писателя с Михаилом Булгаковым, а в 17:00 всех приглашают на экскурсию "К социализму в гости", в ходе которой можно будет узнать не только о поэзии и истории семьи Маяковского, но и о конструктивизме в жилой архитектуре и советском быте.

Главной площадкой праздника станет квартира писателя на Красной Пресне. В 12:00 во дворе дома выступит актриса Любовь Толкалина с программой "Полдень в середине лета". Вместе с актером Юрием Чурсиным она прочтет стихи поэта.

В 16:30 состоится мероприятие по ораторскому искусству и актерскому мастерству, а в 18:00 стихотворения поэта разных лет под музыку прочтут актеры Евгений Петров и Алексей Сусов. В 19:00 ожидается творческая встреча с автором сценария и режиссером спектакля "МаЯк" Антоном Непомнящим. После этого в 20:30 гости смогут посетить театральную постановку "Маяковский. Трагедия в стихах" с музыкальным сопровождением Сергея Летова.

Вместе с тем с 23 по 26 июля на ВДНХ состоится IX Международный фестиваль искусств "Вдохновение". Горожан и туристов ждут уличные шоу и спектакли, концерты классической музыки, хореографические постановки. Основную площадку разместят у павильона № 1 "Центральный". Там можно будет послушать песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Юрия Визбора из советских кинофильмов.

