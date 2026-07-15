Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 15:42

Происшествия

В башне "Запад" в "Москва-Сити" опровергли информацию о падении лифта с людьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Информация о падении лифта с пассажирами в башне "Запад" делового центра "Москва-Сити" не соответствует действительности. Об этом сообщили Москве 24.

Соответствующее сообщение ранее распространили телеграм-каналы. Утверждалось, что в здании якобы упал лифт с людьми с высоты седьмого этажа. Этому предшествовало отключение электричества в здании. Также источник говорил о пострадавших. Однако заявок о подобном происшествии не поступало и в службу 112.

Как сообщилиРИА Новости в экстренных службах, в другой башне делового центра "Федерация" ранее действительно произошла остановка лифта с людьми. По предварительной информации, причиной стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец" по адресу Пресненская набережная, дом 12.

Специалисты не обнаружили признаков возгорания и задымления. Также не поступало сведений о пострадавших и эвакуации.

До этого лифт с мужчиной рухнул с 8-го этажа в одном из домов в Арзамасе Нижегородской области. Пассажир получил травмы, однако его жизни ничего не угрожало. Было возбуждено уголовное дело.

Лифт резко поднялся и остановился на 17-м этаже дома в Жуковском

Читайте также


происшествиягород

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика