В башне "Запад" в "Москва-Сити" опровергли информацию о падении лифта с людьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Информация о падении лифта с пассажирами в башне "Запад" делового центра "Москва-Сити" не соответствует действительности. Об этом сообщили Москве 24.

Соответствующее сообщение ранее распространили телеграм-каналы. Утверждалось, что в здании якобы упал лифт с людьми с высоты седьмого этажа. Этому предшествовало отключение электричества в здании. Также источник говорил о пострадавших. Однако заявок о подобном происшествии не поступало и в службу 112.

Как сообщилиРИА Новости в экстренных службах, в другой башне делового центра "Федерация" ранее действительно произошла остановка лифта с людьми. По предварительной информации, причиной стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец" по адресу Пресненская набережная, дом 12.

Специалисты не обнаружили признаков возгорания и задымления. Также не поступало сведений о пострадавших и эвакуации.

До этого лифт с мужчиной рухнул с 8-го этажа в одном из домов в Арзамасе Нижегородской области. Пассажир получил травмы, однако его жизни ничего не угрожало. Было возбуждено уголовное дело.