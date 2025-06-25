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25 июня, 15:56

Происшествия

Лифт с пассажирами упал с 13-го этажа в Махачкале

Фото: телеграм-канал Readovka

Лифт с пассажирами упал с 13-го этажа в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Инцидент произошел в жилом доме, который расположен на Гапцахской улице. По данным ведомства, в лифте в момент происшествия находились женщина с детьми и мужчина. В результате женщине понадобилась медпомощь. Жизни и здоровью других пассажиров ничего не угрожает.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные мероприятия для выявления всех обстоятельств инцидента.

Ранее следователи начали проверку по факту падения лифта с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани. По версии СК, обрушение произошло из-за аварийной остановки. В момент ЧП в кабине находились женщина, ее брат, муж, а также двое детей четырех и семи лет. В результате инцидента последний получил ушиб ноги.

Лифт с людьми сорвался с высоты 13-го этажа в Махачкале

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