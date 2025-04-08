Эксперт Поздняков: лифт может застрять при перегрузке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Лифт может внезапно остановиться между этажами из-за перегрузки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу департамента защиты прав потребителей Игоря Позднякова.

По его словам, предельный вес и вместимость лифта указываются в кабине.

"Если в лифт зайдет слишком много человек или кто-то будет перевозить крупногабаритный груз, чей вес превышает максимально допустимый, лифт может не поехать или остановиться на полпути, застрять между этажами. Это фактор, на который пассажиры могут влиять", – отметил эксперт.

По словам Позднякова, иногда лифт останавливается из-за поломки, которая может произойти из-за заводского дефекта или износа. В связи с этим директор департамента указал на важность регулярного осмотра и ремонта лифта.

"Если происходит сбой в подаче электроэнергии, лифт может либо сломаться, либо экстренно выключиться. Некоторые лифты имеют автономный источник питания", – сказал он.

Ранее аварийная остановка лифта с находящимися внутри людьми произошла в столичном районе Щукино. В лифте находились 11 пассажиров. Всех их выпустили через 24 минуты, медицинская помощь, как и помощь спасателей, никому не понадобилась.

