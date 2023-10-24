На Урале женщина полчаса висела вниз головой в лифте, который поехал с открытыми дверями

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Женщина пострадала в Нижнем Тагиле после того, как ее зажало между кабиной лифта и дверным проемом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел в одном из домов на улице Удовенко. Молодая мама зашла в лифт с коляской, в которой находился ее четырехмесячный сын. Она успела только закатить коляску, а когда поставила одну ногу в кабину, лифт неожиданно начал подниматься.

В результате около 30 минут женщина провисела вниз головой, пока жильцы не вызвали на помощь лифтера и сотрудников полиции. Следственный комитет и назначил проверку на предмет наличия в ситуации признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, у пострадавшей диагностировали перелом стопы. Пациентку прооперировали. Состояние оценивается как средней тяжести.

В настоящее время участковые устанавливают, как давно обслуживался лифт коммунальными службами. Выясняется, кто собственник общедомового оборудования. Лифт опечатан и не работает. Проведение проверки также назначила областная прокуратура.

В начале августа в прокуратуре Москвы заявили, что грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе столицы. ЧП произошло в доме на улице Кедрова при проведении монтажных работ. В результате погиб рабочий субподрядной организации. Еще один пострадал, его госпитализировали.



В Подмосковье рабочий упал с девятого этажа