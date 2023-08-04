Лифт рухнул с седьмого этажа новостройки на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Грузовой лифт рухнул с седьмого этажа в новостройке на юго-западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

ЧП произошло в доме на улице Кедрова при проведении монтажных работ. В результате погиб рабочий субподрядной организации. Еще один пострадал, его госпитализировали.

Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб из-за падения с 17-го этажа на строящемся объекте на 2-й улице Марьиной Рощи в Москве.

Следователи установили, что рабочий скончался на месте от полученных травм. Отмечалось, что правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего и проводить опрос сотрудников организации и очевидцев.

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