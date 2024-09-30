Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 12:19

Происшествия
Главная / Новости /

Депздрав: пациенты освобождены после аварийной остановки лифта в больнице в Щукине

Пациенты освобождены после аварийной остановки лифта в больнице в Щукине

Фото: телеграм-канал SHOT

Аварийная остановка лифта с находящимися внутри людьми произошла в столичном районе Щукино, передает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 30 сентября в амбулаторном корпусе № 16 городской клинической больницы № 52, где располагаются консультативно-диагностическое отделение больницы и филиал городской поликлиники № 115.

В Депздраве подчеркнули, что в лифте находились 11 пассажиров. Всех их выпустили через 24 минуты, медицинская помощь, как и помощь спасателей, никому не понадобилась. По предварительному заключению, лифт остановился из-за превышения грузоподъемности.

Ранее пять беременных пациенток застряли в лифте роддома городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Он остановился, когда женщины в сопровождении акушерки переводились из дородового отделения в родильный блок. Подъемник рассчитан на 13 человек, а его двери открылись через 43 минуты. Помощь спасательной службы не понадобилась, ситуацию разрешили силами лифтовой службы больницы.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика