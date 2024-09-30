Депздрав: пациенты освобождены после аварийной остановки лифта в больнице в Щукине

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Аварийная остановка лифта с находящимися внутри людьми произошла в столичном районе Щукино, передает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 30 сентября в амбулаторном корпусе № 16 городской клинической больницы № 52, где располагаются консультативно-диагностическое отделение больницы и филиал городской поликлиники № 115.

В Депздраве подчеркнули, что в лифте находились 11 пассажиров. Всех их выпустили через 24 минуты, медицинская помощь, как и помощь спасателей, никому не понадобилась. По предварительному заключению, лифт остановился из-за превышения грузоподъемности.

Ранее пять беременных пациенток застряли в лифте роддома городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Он остановился, когда женщины в сопровождении акушерки переводились из дородового отделения в родильный блок. Подъемник рассчитан на 13 человек, а его двери открылись через 43 минуты. Помощь спасательной службы не понадобилась, ситуацию разрешили силами лифтовой службы больницы.