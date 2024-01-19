Рабочий погиб на стройке в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рабочий погиб на стройке в столице, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

ЧП произошло 16 января на строительном объекте, расположенном на Ленинградском проспекте. По данным следствия, стационарная гидравлическая бетонораспределительная стрела столкнулась со строительными лесами, которые впоследствии упали на рабочего. От полученных повреждений мужчина 1972 года рождения скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию организации, назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и строительно-техническую.

Ранее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на северо-западе Москвы. Правоохранители расследуют инцидент о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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