Рабочий погиб при падении со строительного объекта на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Рабочий субподрядной организации упал с высоты на строительном объекте на улице Вильгельма Пика в Москве. От полученных травм он погиб, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин", – говорится в сообщении.

Останкинская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснение причин и обстоятельств случившегося.

До этого женщина упала в шахту лифта на предприятии в Королеве. Инцидент произошел 31 октября на территории одного из предприятий. 65-летняя женщина, работающая уборщицей служебных помещений, упала в шахту с высоты третьего этажа. Ее госпитализировали с различными травмами.

Ранее рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в Таганском районе столицы. Инцидент произошел в доме в 4-м Крутицком переулке.

В частности полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе Москвы. Мужчина скончался от полученных повреждений.

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