Рабочий погиб в результате падения в шахту лифта на стройке дома в центре Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 30 мая. В правоохранительные органы поступила информация о госпитализации 19-летнего строителя в одну из столичных больниц. Он попал туда с различными травмами головы, ушибом сердца, а также переломом бедренной кости. Через несколько часов мужчина скончался от полученных повреждений.

Полиция установила, что мужчина во время работ на объекте, расположенном на 1-м Красногвардейском проезде, сорвался в шахту лифта на восьмом этаже и упал на шестой этаж. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве после гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области.

В результате ЧП погибли семь рабочих. По предварительным данным, причиной аварии мог стать выброс метана.