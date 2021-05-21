Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

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Семь рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области в результате проведения работ на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что еще два человека пострадали.
"Всего девять человек, из них семеро погибших", – говорится в сообщении.
Власти регионы сообщили, что пять человек доставлены в больницу в Таганроге. В настоящее время, по предварительным данным, спасатели ведут поиски еще двоих рабочих.
Ранее сообщалось, что при обрушении породы на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области погиб один человек.