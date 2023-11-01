Женщина упала в шахту лифта в Королеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Женщина упала в шахту лифта на предприятии в Королеве, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

Надзорное ведомство проводит проверку. По его данным, инцидент произошел 31 октября на территории одного из предприятий. 65-летняя женщина, работающая уборщицей служебных помещений, упала в шахту с высоты третьего этажа. Ее госпитализировали с различными травмами.

В Следственном комитете уточнили, что пострадавшая проводила уборку помещений. В какой-то момент она оступилась, и, не заметив что кабина лифта еще не поднялась, упала на крышку лифта.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, произвели выемку документов организации. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.

Прокуратура Королева взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Ведомство также установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за обеспечение промышленной безопасности.

Ранее рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в Таганском районе столицы. Инцидент произошел в доме в 4-м Крутицком переулке.

До этого полиция начала проверку по факту гибели рабочего, упавшего в шахту лифта строящегося дома в Пресненском районе Москвы. Мужчина скончался от полученных повреждений.

Человек пострадал при ремонтных работах в кафе на Цветном бульваре