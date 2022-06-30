Рабочий погиб при обрушении стены в строящемся здании в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в Таганском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел 29 июня в доме в 4-м Крутицком переулке.

"Было установлено, что во время работ по указанному адресу произошло обрушение стены, в результате чего один из строителей получил смертельные травмы", – сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.

В начале июня строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.