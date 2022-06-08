Двое рабочих пострадали при обрыве подъемника с фасада здания на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обрыв подъемника с фасада здания произошел в Дмитровском проезде на севере Москвы. Пострадали двое рабочих, передает ТАСС.

"В строящемся здании по адресу Дмитровский проезд, дом 1, проводились фасадные работы бригадой рабочих на люльке. Произошел обрыв троса, люлька опрокинулась и повисла на одном тросе", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По данным ведомства, один из рабочих выпал из люльки, другой сумел удержаться – его спасли при помощи подъемного механизма. Пострадавших передали медикам.

Ранее в среду, 8 июня, в центре Москвы при покраске одного из административных зданий обрушились строительные леса. В инциденте, который произошел в Леонтьевском переулке, пострадал один рабочий.