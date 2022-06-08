Строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы

В центре столицы при покраске одного из административных зданий обрушились строительные леса, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"На одном из строений в Леонтьевском переулке произошло обрушение строительных лесов", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадал один рабочий. Выяснение обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры ЦАО.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку из-за обрушения облицовки фасада жилого дома на северо-западе Москвы. Происшествие случилось на улице Щукинской. Отмечается, что сотрудники ведомства намерены установить причины произошедшего, а также оценить соблюдение требований жилищного законодательства.

