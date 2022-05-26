Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Облицовка фасада дома обрушилась на северо-западе столицы. Прокуратура начала проверку, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура Северо-Западного административного округа проводит проверку в связи с частичным обрушением облицовки фасада жилого дома, расположенного на улице Щукинской", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ведомства намерены установить причины произошедшего, а также оценить соблюдение требований жилищного законодательства, в частности, в вопросе содержания и обслуживания дома, безопасности оказываемых услуг. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Накануне столичные следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Чертановской. Там на строительном объекте обрушилась стена, в результате чего мужчина 1972 года рождения погиб на месте.

В феврале текущего года в Санкт-Петербурге обрушился фасад здания бывшего завода "Красный треугольник". Фрагменты стены упали на тротуар, деревья и два автомобиля. Пострадала женщина, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

