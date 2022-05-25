Дело возбудили после гибели рабочего при обрушении стены на юге Москвы

25 мая, 19:02
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего во время строительных работ на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел днем 25 мая. На строительном объекте на улице Чертановской произошло обрушение стены. В результате рабочий 1972 года рождения погиб на месте.
В настоящее время идет расследование инцидента. Следователи намерены установить лиц, которые ответственны за нарушение техники безопасности. Будут проведены все необходимые судебные экспертизы.
Ранее в поселении Внуковском в ТиНАО на стройплощадке рухнул башенный кран. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.
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