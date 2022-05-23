Человек погиб при падении башенного крана на стройке в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Башенный кран рухнул на стройплощадке в поселении Внуковском в ТиНАО. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Во Внуковском произошло падение башенного крана на стройке, два человека получили ранения, один погиб", – заявил он.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они установят причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном поселке Селятино на рабочих рухнули три пролета бетонного забора. Два человека погибли на месте. Еще троих госпитализировали в больницы Наро-Фоминска и Одинцова. На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и прокуроры.