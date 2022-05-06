Драка произошла на стройке в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На стройке в Москве произошла драка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Информация о конфликте поступила в полицию примерно в 12:30 в четверг, 5 мая.

"Незамедлительно прибывшими на место полицейскими было установлено, что между несколькими гражданами возникла ссора, переросшая в потасовку. Для разбирательства в территориальный ОМВД было доставлено 12 человек", – говорится в сообщении.

В отношении некоторых задержанных были составлены административные протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Ранее потасовка между рабочими из Таджикистана и Узбекистана произошла на стройплощадке на Шелепихинской набережной. Сообщалось, что участников драки могут выслать из России.