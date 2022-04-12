Приезжий зарезал собутыльника во время ссоры в квартире на юго-востоке Москвы

11:05
Фото: depositphotos/blinow61
Правоохранительные органы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 апреля во время застолья в квартире жилого дома на 6-й Кожуховской улице. Между двумя знакомыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту несколько ножевых ранений. От полученных повреждений тот скончался на месте.
По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний уроженец Бурятии. В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в столичном районе Бибирево возле жилого дома на улице Корнейчука. При осмотре тела были зафиксированы колото-резаные ранения в области шеи и грудной клетки. Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу возбудил уголовное дело по факту убийства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: