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Происшествия

11:05

Приезжий зарезал собутыльника во время ссоры в квартире на юго-востоке Москвы

происшествиякриминал

Фото: depositphotos/blinow61

Правоохранительные органы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, инцидент произошел ночью 12 апреля во время застолья в квартире жилого дома на 6-й Кожуховской улице. Между двумя знакомыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес оппоненту несколько ножевых ранений. От полученных повреждений тот скончался на месте.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний уроженец Бурятии. В ходе осмотра квартиры правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в столичном районе Бибирево возле жилого дома на улице Корнейчука. При осмотре тела были зафиксированы колото-резаные ранения в области шеи и грудной клетки. Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу возбудил уголовное дело по факту убийства.

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