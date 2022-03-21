Тело школьника с ножевыми ранениями нашли на пустыре на Ставрополье

Фото: СК РФ по Ставропольскому краю

Тело 12-летнего ребенка с ножевыми ранениями обнаружили на пустыре на Ставрополье. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 20 марта школьник ушел из дома и не вернулся. Его поиски были оперативно организованы в тот же вечер. Тело нашли 21 марта вблизи города Невинномысска.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. Ход расследования дела взял на личный контроль прокурор Ставропольского края Александр Лоренц.

"Следователи и криминалисты СК России принимают комплекс исчерпывающих мер по установлению всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее в квартире одного из домов Обнинска было обнаружено тело 11-месячного мальчика. По данному факту возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство несовершеннолетнего").

По подозрению в совершении преступления была задержана мать ребенка.

