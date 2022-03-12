Жительницу Калужской области арестовали по подозрению в убийстве 11-месячного сына

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В квартире одного из домов Обнинска обнаружено тело 11-месячного мальчика, сообщает Следственное управление СК России по региону.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство несовершеннолетнего").
В ведомстве добавили, что по подозрению в совершении преступления задержана мать ребенка. Ей оказалась 23-летняя жительница Обнинска. Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК России проводят комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.
Ранее в Калужской области полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как житель Обнинска выбросил собаку из окна пятого этажа. По данным ведомства, очевидцем произошедшего стал ребенок, который был в это время недалеко от дома. Находившиеся поблизости взрослые сообщили о происшествии в полицию. В результате происшествия животное погибло.
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