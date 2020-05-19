СК проверяет обстоятельства инцидента в лаборатории в Обнинске

Фото: пресс-служба администрации города Обнинска

Следователи начали проверку по факту получения телесных повреждений работником фармацевтического предприятия в Обнинске, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным следствия, аппаратчик фармацевтического предприятия промывал реактор органического синтеза. В ходе работ произошел хлопок, сотрудник получил ожоги. Его доставили в больницу.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают работников предприятия, изымают документы, относящиеся к производственному процессу. Устанавливаются сотрудники, ответственные за соблюдение правил охраны труда.

Расследование начало руководство Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава, сообщили в пресс-службе учреждения. Там уточнили, что на территории экспериментальной базы МРНЦ имени Цыба в помещении фармацевтической компании – арендатора площадей МРНЦ произошло возгорание химической жидкости в руках одного из сотрудников компании, передает ТАСС. Все аварийные службы сработали штатно.

Огонь не распространился дальше рабочего места лаборанта, отметили в пресс-службе. Там обратили внимание, что пострадавший не является сотрудником радиологического центра. После инцидента его доставили в больницу Обнинска, руководство центра следит за состоянием здоровья пациента.

Директор Медицинского радиологического научного центра имени Цыба Сергей Иванов говорил, что взрыв случился из-за воспламеняющейся жидкости, с которой работал сотрудник, передает РИА Новости. По его словам, пожара не было, а возгорание быстро потушили огнетушителем, значительных повреждений нет.